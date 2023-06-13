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​«РБ Лейпциг» повесил ценник на Гвардиола

13 Июня 2023 • 19:42 Комментировать

Защитник Йошко Гвардиол очень востребован – хорват интересен многим грандам, в частности «Манчестер Сити». Как сообщает портал Goal со ссылкой на FanSided, «РБ Лейпциг» хочет заработать на трансфере Гвардиола 75 миллионов фунтов (почти 88 миллионов евро).

Таким образом, Гвардиол может войти в историю футбола как самый дорогой защитник.

В сезоне 2022/2023 Йошко Гвардиол провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч. В них 21-летний хорват отметился тремя забитыми мячами.

Самым дорогим защитником в истории футбола остаётся Гарри Магуайр. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 87 миллионов евро (данные transfermarkt).

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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