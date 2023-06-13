«Бавария» не будет бороться за Мбаппе

Мюнхенская «Бавария» не намерена включаться в гонку за нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который с большой долей вероятности покинет Париж этим летом. По информации от Sky Germany, команда Томаса Тухеля не будет бороться за трансфер француза.

Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает в конце следующего сезона. Парижане хотят продать футболиста, так как боятся потерять его через год бесплатно.

Единственным реальным вариантом для Мбаппе пока является мадридский «Реал», от перехода в который Килиан отказался прошлым летом, когда мог осуществить трансфер на правах свободного агента.