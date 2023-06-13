«Реал» вернулся в борьбу за нападающего сборной Франции

Центральный форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом сообщил посредством социальных сетей журналист Экрем Конур.

Инсайдер информирует, что «королевский» клуб вернулся в борьбу за француза. В споре за Рандаля мадридцы столкнутся с конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В Мадриде рассматривают Рандаля в качестве альтернативы Кариму Бензема, уехавшему в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне Коло-Муани провел 32 матча в Бундеслиге, забил 15 мячей и отдал 11 ассистов.