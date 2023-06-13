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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварии» интересен Гвардиол, игрок через год будет доступен на рынке за 110 миллионов евро

13 Июня 2023 • 12:09 Комментировать (2)

Мюнхенская «Бавария» обращалась к «РБ Лейпцигу» за центральным защитником Йошко Гвардиолом, который является объектом внимания многих европейских грандов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красные быки» дали понять мюнхенцам, что этим летом хорват не продаётся.

Тем не менее, через год в контракте Гвардиола активируется сумма отступных, которая составит 110 миллионов евро. «Бавария» хотела бы заполучить игрока, но фаворитом на трансфер в данный момент считается «Манчестер Сити».

Напомним, 21-летний Йошко провёл всего два сезона в Бундеслиге, ранее хорват выступал на родине за «Динамо» Загреб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Zed2891
13 Июня 2023 в 12:24
110 млн., пипец, не могу забыть никак, как Месси на ЧМ из него клоуна сделал.
NOBODY
13 Июня 2023 в 12:49
ага, его так хвалили еще до ЧМ, и потом такое увидеть ))) беспомощность защитника ))
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