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Зоммер ещё не сообщал «Баварии» о своём решении покинуть команду

13 Июня 2023 • 11:11 Комментировать

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер ещё не дал понять руководству мюнхенского клуба, что окончательно решил уйти. Тем не менее швейцарец не раз намекал, что хочет быть первым номером в команде. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Источник добавляет, что многое будет зависеть от тех вариантов, которые будут у Зоммера для продолжения карьеры. Если его уход из «Баварии» состоится, это произойдёт, скорее всего, в конце лета.

Напомним, Зоммер прибыл в «Баварию» в январе из мёнхенгладбахской «Боруссии» в качестве краткосрочной замены Мануэлю Нойеру, который сломал ногу на горнолыжном курорте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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