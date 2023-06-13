Зоммер ещё не сообщал «Баварии» о своём решении покинуть команду

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер ещё не дал понять руководству мюнхенского клуба, что окончательно решил уйти. Тем не менее швейцарец не раз намекал, что хочет быть первым номером в команде. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Источник добавляет, что многое будет зависеть от тех вариантов, которые будут у Зоммера для продолжения карьеры. Если его уход из «Баварии» состоится, это произойдёт, скорее всего, в конце лета.

Напомним, Зоммер прибыл в «Баварию» в январе из мёнхенгладбахской «Боруссии» в качестве краткосрочной замены Мануэлю Нойеру, который сломал ногу на горнолыжном курорте.