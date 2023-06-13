«Рома» уверена в трансфере Н'Дика, несмотря на интерес других клубов

Итальянская «Рома» уверена в том, что ей удастся оформить трансфер защитника Эвана Н'Дика из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, к французу есть интерес со стороны других клубов, но «джаллоросси» уверены, что футболист выберет именно их.

Источник сообщает, что на днях «Рома» предложила Н'Дика контракт сроком на 5 лет. В руководстве итальянской команды надеются, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, римляне ранее уже оформили свой первый летний трансфер, подписав полузащитника Уссема Ауа, который пришёл свободным агентом из французского «Лиона».