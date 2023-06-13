Госенсом интересуются клубы Бундеслиги

Немецкий футболист Робин Госенс не стал жизненно важным элементом для игры миланского «Интера», который подумывает о расставании с ним после одного сезона сотрудничества. И у миланского клуба есть предложения из немецкой Бундеслиги, в частности, от «Вольфсбурга» и «Униона». Известна и цена за него - итальянцы хотели бы выручить за Госенса двадцать миллионов евро, сообщает fcinter1908.it.

Любопытно, что в своей карьере немецкий футолст еще не выступал на взрослом уровне в своей родной стране - начальная стадия его карьеры прошла в Нидерландах, потом он пять лет провел в «Аталанте».