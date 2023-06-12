Киммих: «У нас с «Баварией» большие планы на ближайшие два года»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о последних слухах, которые отправляют его в «Барселону». Немец опроверг все новости о том, что этим летом он присоединится к «сине-гранатовым».

«Было трудно не натолкнуться на слухи об этом. Вообще, я не слишком увлекаюсь слухами. У меня, как все знают, осталось два года по моему контракту, и у нас большие планы с «Баварией» на этот период, - цитирует Киммиха Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киммихе заинтересован непосредственно главный тренер каталонцев Хави.