«Бавария» подпишет контракт с Геррейру после паузы на матчи сборных

Мюнхенская «Бавария» и португальский защитник Рафаэл Геррейру подпишут контракт после того, как завершатся июньские матчи отбора на Евро-2024. Об этом в своих соцсетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Бавария перенесла подписание контракта, его подпишут после перерыва на матчи сборных. Сделка стопроцентно согласована, контракт - до июня 2026 года, о ней будет объявлено в ближайшее время», - уточняет Романо.

Напомним, в минувшее воскресенье трансфер португальца подтвердили и в «Баварии».

29-летний Геррейру прекрасно адаптирован к Бундеслиге. Семь последних лет карьеры он выступал в составе главного конкурента мюнхенцев – дортмундской «Боруссии».