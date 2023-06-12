​«Интер» охладил интерес к Маркусу Тюраму

Будущее нападающего сборной Франции Маркуса Тюрама остаётся туманным. Действующий контракт связывает 25-летнего француза с мёнхенгладбахской «Боруссией» до конца июня, и ожидается, что Тюрам пойдёт на повышение в более статусный клуб.

В понедельник в печатном выпуске La Gazzetta dello Sport появилась информация о том, что «Интер» охладил свой интерес к Тюраму. Вероятно, за француза на летнем трансферном рынке будут бороться «Интер» и «Милан».

В сезоне 2022/2023 Маркус Тюрам забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 32 официальных матчах.