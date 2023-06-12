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Зоммер рассказал, когда примет решение о своём будущем

12 Июня 2023 • 17:53 Комментировать

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«У меня есть действующий контракт с «Баварией». Сейчас я не думаю о будущем, я нахожусь в расположении сборной. После этого у меня будет отпуск, тогда я поразмышляю над своим будущим», — цитирует Зоммера газета 20 Minutes.

Напомним, 34-летний швейцарский голкипер защищает цвета мюнхенского клуба с января 2023 года. За «Баварию» он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 8 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Трудовой договор Зоммера с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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