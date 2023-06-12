Хаби Алонсо не горит желанием возглавлять «ПСЖ»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо не горит желанием браться за работу в «ПСЖ». Парижская команда хочет назначить испанца на вакантную должность главного тренера, но сам Алонсо намерен продолжать прогрессировать в «Байере», о чём сообщает издание Relevo.

Алонсо уже держит в уме, что через год он может заменить Карло Анчелотти в мадридском «Реале». Напомним, в составе «королевского клуба» Хаби ранее выступал в качестве футболиста с 2009 по 2015 год.

Алонсо в прошедшем сезоне помог «Байеру» дойти до полуфинала Лиги Европы, а также финишировать на шестом месте в Бундеслиге, хотя перед приходом испанца команда располагалась в зоне вылета.