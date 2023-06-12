Упамекано не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес со стороны других клубов

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано не горит желанием покидать команду Томаса Тухеля, хотя к футболисту проявляют интерес другие топ-клубы. Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что француз недоволен своим текущим положением в «Баварии», но несмотря на это хочет остаться и улучшить выступления.

Напомним, уверенность Упамекано подкосилась после грубых ошибок в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», где «Бавария» проиграла по сумме двух игр и вылетела с турнира.

Упамекано провёл уже два сезона за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига» летом 2021 года.