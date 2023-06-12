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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес со стороны других клубов

12 Июня 2023 • 15:01 Комментировать (2)

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано не горит желанием покидать команду Томаса Тухеля, хотя к футболисту проявляют интерес другие топ-клубы. Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что француз недоволен своим текущим положением в «Баварии», но несмотря на это хочет остаться и улучшить выступления.

Напомним, уверенность Упамекано подкосилась после грубых ошибок в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», где «Бавария» проиграла по сумме двух игр и вылетела с турнира.

Упамекано провёл уже два сезона за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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NOBODY
12 Июня 2023 в 15:08
хех, недоволен он..а команда привозами с помойкой довольна им???? тоже мне, супер деф, столп обороны, ЦЗ основной... ну ну
Zed2891
12 Июня 2023 в 15:10
Это правда, чуть лучше Дивеева.
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