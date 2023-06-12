Фран Гарсия: «Ко мне действительно проявляла интерес команда из Бундеслиги»

Фуллбек мадридского «Реала» Фран Гарсия признался, что в январе мог оказаться в команде из немецкой Бундеслиги. Напомним, в конечном итоге «королевский клуб» воспользовался опцией выкупа и вернул своего воспитанника из «Райо Вальекано».

«Ко мне действительно проявляла интерес команда из Бундеслиги, но «Реал» воспользовался опцией выкупа и вернул меня. В конечном итоге я счастлив», – сказал Гарсия на своей презентации.

Тем самым заинтересованным клубом из Бундеслиги в январе был леверкузенский «Байер», чей главный тренер Хаби Алонсо хотел видеть Гарсию в своей команде. Напомним, в прошедшем сезоне Фран отметился двумя голами и тремя ассистами в чемпионате Испании.