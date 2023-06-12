Фюллькруг: «Переход Кейта – это отличный трансфер для «Вердера»

Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг прокомментировал трансфер полузащитника Наби Кейта, который достался немецкому клубу бесплатно из «Ливерпуля».

«Переход Кейта – это определённо отличный трансфер для «Вердера». Для всех в клубе очевидно, что нам нужно повысить качество и пригласить футболистов, которые будут делать разницу. Подписание игрока подобного калибра, да и к тому же на правах свободного агента из «Ливерпуля» – это очень сильный трансфер для команды. После этого «Вердеру» будет легче подписывать других игроков», – цитирует Фюллькруга Liverpool Echo.

Напомним, Фюллькруг наряду с Кристофером Нкунку стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Бундеслиги, забив 16 голов.