Франкфуртский «Айнтрахт» определился с новым главным тренером команды. Как сообщается на официальном сайте клуба, пост наставника занял Дино Топпмёллер, ранее работавший ассистентом в тренерском штабе бывшего рулевого мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Стало известно, что стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением. Контракт Топпмёллера с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Германии франкфуртский коллектив набрал 50 баллов и финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице.