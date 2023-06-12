Коман: «Бавария» хотела выступить лучше в прошедшем сезоне, особенно в Кубке Германии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман оценил выступления своей команды в сезоне-2022/23. Напомним, «красная машина» выиграла всего один трофей в прошедшей кампании – чемпионат Германии, который стал для «Баварии» одиннадцатым подряд.

«Бавария» хотела выступить лучше в прошедшем сезоне, особенно в Кубке Германии. Это ни для кого не секрет. Вылет от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов? Это нормально. «Манчестер Сити» набрал потрясающую форму, мы должны это признать», – заявил Коман в интервью клубному журналу «Баварии».

Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. На этой же стадии команда прекратила выступления в Кубке Германии.