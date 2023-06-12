Хаби Алонсо знает, что является фаворитом Переса на замену Анчелотти в «Реале»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в курсе, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел бы видеть его на «Сантьяго Бернабеу» в обозримом будущем. Напомним, у нынешнего наставника «сливочных» Карло Анчелотти через год заканчивается контракт.

Издание Relevo подтверждает, что именно Алонсо является фаворитом Переса на замену Анчелотти в обозримом будущем. Напомним, испанский специалист лишь недавно получил первый серьёзный тренерский опыт, возглавив леверкузенский «Байер» осенью прошлого года. Алонсо принял команду в зоне вылета, но в итоге финишировал с ней на шестом месте и дошёл до полуфинала Лиги Европы.