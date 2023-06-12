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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готовит 100 миллионов евро на нового форварда

12 Июня 2023 • 07:35 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать топ-нападающего и готова потратить на его трансфер порядка 100 миллионов евро. Об этом в разговоре с журналистами Sky Sports рассказал президент немецкого клуба Герберт Хайнер.

«Мы готовы потрать 100 млн евро. Подыскиваем центрфорварда, но вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы позитивно настроены», - передает слова Хайнера источник.

Напомним, что летом прошлого года «Бавария» продала Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону» и до сих пор не нашла ему оптимальную замену. В минувшем сезоне на острие атаки мюнхенцев играл Эрик Чупо-Мотинг, который отметился десятью голами в 19 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер трансферы футбола - лето 2023
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