​Альфонсо Дэвис: «Президент «Барселоны» не захотел меня подписывать, потому что я из Канады, но не знаю, правда ли это»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис сообщил о том, что раньше он мог оказаться в «Барселоне».

«Из «Барселоны» обращалась ко мне, но их президент [Хосеп Бартомеу] не захотел меня подписывать, потому что я из Канады. Не буду врать, это задело мои чувства. Но об этом писали СМИ, и я не знаю, действительно ли их президент это говорил», - сказал Дэвис на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Добавим, что 22-летнего Альфонсо Дэвиса слухи сейчас активно связывают с «Реалом» и «Манчестер Сити». Специалисты портала transfermarkt оценивают канадца в 70 миллионов евро.