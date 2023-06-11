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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Милан» придумал, как выиграть у «ПСЖ» борьбу за форварда

11 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам выбирает себе новый клуб, куда он перейдёт в статусе свободного агента – действующий контракт 25-летнего игрока с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает в конце июня.

Основными претендентами на подписание Тюрама являются «ПСЖ» и «Милан». Гранд Лиги 1 готов предложить форварду 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Представители Серии А предлагают меньшую зарплату, но у них есть важный аргумент – гарантии для Тюрама. В стане «россонери» донесли до игрока, что видят в нём центральную фигуру проекта, пишет в социальных сетях журналист Даниэле Лонго. Вероятно, «Милан» рассчитывает выиграть борьбу у «ПСЖ» за счёт этого аргумента.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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