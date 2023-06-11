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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может купить звёздного нападающего «Баварии»

11 Июня 2023 • 14:07 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может усилить атакующую линию топ-форвардом. По сообщениям журналистов Fichajes, мюнхенская «Бавария» готова продать нападающего Садио Мане в «королевский» клуб.

Немецкий гранд рассчитывает выручить с трансфера 31-летнего сенегальца 25-30 миллионов евро. В «Реале» Мане может стать заменой французу Кариму Бензема, переехавшему в Саудовскую Аравию.

Садио перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года за 32 миллиона евро. С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

В минувшем сезоне Бундеслиги Мане провел 25 матчей, отметившись семью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
11 Июня 2023 в 14:11
Мане никаким образом не подходит под определение топ-форварда. во первых его лучшие годы позади, во вторых он крайний форвард, думаю все согласятся что эксперимент этого сезона где он играть центрфорварда, провалился полностью.
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