«Реал» может купить звёздного нападающего «Баварии»

Мадридский «Реал» может усилить атакующую линию топ-форвардом. По сообщениям журналистов Fichajes, мюнхенская «Бавария» готова продать нападающего Садио Мане в «королевский» клуб.

Немецкий гранд рассчитывает выручить с трансфера 31-летнего сенегальца 25-30 миллионов евро. В «Реале» Мане может стать заменой французу Кариму Бензема, переехавшему в Саудовскую Аравию.

Садио перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года за 32 миллиона евро. С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

В минувшем сезоне Бундеслиги Мане провел 25 матчей, отметившись семью голами и пятью ассистами.