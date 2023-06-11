В «Баварии» подтвердили трансфер Геррейру

Карл-Хайнц Румменигге, который является членом наблюдательного совета мюнхенской «Баварии», высказался о назревающем трансфере португальского защитника Рафаэла Геррейру, покинувшего дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

«Мы получили хороших футболистов – Лаймера и Геррейру», - приводятся слова Румменигге в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ожидается, что в ближайшие дни Геррейру подпишет с мюнхенским грандом долгосрочный трудовой договор.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 29-летний латераль провел 27 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 голевыми передачами.