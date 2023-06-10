Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Bild утверждает, что в среду, 14 июня, мюнхенский клуб должен окончательно определиться с будущим 27-летнего француза. По сведениям источника, если «Бавария» решит не продлевать трудовой договор с защитником, то футболист, скорее всего, окажется в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие лишь в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 50 миллионов евро.