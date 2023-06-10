«Бавария» хочет купить нападающего, опорника и центрального защитника, если уйдут Павар или Эрнандес

Стали известны планы мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, команда Томаса Тухеля в первую очередь хочет подписать нападающего и опорного полузащитника. Команда также может купить нового центрального защитника, если Люка Эрнандес или Бенжамен Павар покинут клуб этим летом.

Напомним, что «Бавария» уже объявила о своём первом летнем трансфере – им стал полузащитник Конрад Лаймер, который пришёл из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента. Также мюнхенский клуб практически согласовал переход крайнего защитника Рафаэла Геррейру, который тоже достанется команде бесплатно.