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«Бавария» хочет купить нападающего, опорника и центрального защитника, если уйдут Павар или Эрнандес

10 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Стали известны планы мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, команда Томаса Тухеля в первую очередь хочет подписать нападающего и опорного полузащитника. Команда также может купить нового центрального защитника, если Люка Эрнандес или Бенжамен Павар покинут клуб этим летом.

Напомним, что «Бавария» уже объявила о своём первом летнем трансфере – им стал полузащитник Конрад Лаймер, который пришёл из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента. Также мюнхенский клуб практически согласовал переход крайнего защитника Рафаэла Геррейру, который тоже достанется команде бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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