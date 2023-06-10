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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наби Кейта будет зарабатывать в «Вердере» 2,5 миллиона евро в год

10 Июня 2023 • 13:56 Комментировать

Новичок «Вердера» Наби Кейта стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов бременской команды. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что африканский хавбек будет зарабатывать два с половиной миллиона евро в год.

Больше Кейта в «Вердере» зарабатывает лишь один футболист – 31-летний голкипер Иржи Павленка. Чешский вратарь защищает цвета бременского клуба с 2017 года.

Напомним, в немецкой Бундеслиге Кейта ранее выступал в составе «РБ Лейпцига», которого в последние месяцы связывали с возвращением Наби. Тем не менее, после ухода из «Ливерпуля» на правах свободного агента Кейта выбрал вариант с «Вердером». По сведениям источника, 28-летний хавбек полностью убеждён, что сделал правильный шаг для своей карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
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