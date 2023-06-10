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«Бавария» отказалась от Амрабата, мюнхенцы чувствуют, что Софьян хочет в «Барселону»

10 Июня 2023 • 12:31 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» отказалась от трансфера полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По информации от Sport, руководство «красной машины» чувствует, что марокканец хочет перебраться в каталонскую «Барселону».

Напомним, «Бавария» хочет приобрести опорного полузащитника этим летом. Амрабат являлся запасным вариантом на случай неудачи в сделке по трансферу Деклана Райса из «Вест Хэма», который тоже не горит желанием переезжать в Мюнхен. Пока неизвестно, к каким ещё кандидатам собирается обратиться «Бавария».

«Барселона» тоже хочет Амрабата, но у каталонского клуба есть и другие варианты для усиления полузащиты.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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