«Бавария» отказалась от Амрабата, мюнхенцы чувствуют, что Софьян хочет в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» отказалась от трансфера полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По информации от Sport, руководство «красной машины» чувствует, что марокканец хочет перебраться в каталонскую «Барселону».

Напомним, «Бавария» хочет приобрести опорного полузащитника этим летом. Амрабат являлся запасным вариантом на случай неудачи в сделке по трансферу Деклана Райса из «Вест Хэма», который тоже не горит желанием переезжать в Мюнхен. Пока неизвестно, к каким ещё кандидатам собирается обратиться «Бавария».

«Барселона» тоже хочет Амрабата, но у каталонского клуба есть и другие варианты для усиления полузащиты.