Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане является трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, местные клубы всерьёз заинтересованы в приглашении сенегальца.

Источник сообщает, что «Бавария» и сам Мане пока не получали никаких официальных предложений о трансфере. Ранее Садио чётко выразил свою позицию о том, что хочет остаться в «Баварии» как минимум ещё на один сезон. Если Мане окончательно откажется от переезда в Саудовскую Аравию этим летом, местные клубы постараются его заполучить через год.

Мане закончил свой дебютный сезон в немецкой Бундеслиге с 7 голами и 5 ассистами в 25 матчах.