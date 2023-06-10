Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане является трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии

10 Июня 2023 • 11:01 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане является трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, местные клубы всерьёз заинтересованы в приглашении сенегальца.

Источник сообщает, что «Бавария» и сам Мане пока не получали никаких официальных предложений о трансфере. Ранее Садио чётко выразил свою позицию о том, что хочет остаться в «Баварии» как минимум ещё на один сезон. Если Мане окончательно откажется от переезда в Саудовскую Аравию этим летом, местные клубы постараются его заполучить через год.

Мане закончил свой дебютный сезон в немецкой Бундеслиге с 7 голами и 5 ассистами в 25 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» провёл переговоры с топ-защитником
11:01 · Германия. Бундеслига
Мане является трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии
09:59 · Германия. Бундеслига
Киммих намерен форсировать свой уход из «Баварии»
09:50 · Германия. Бундеслига
У Менье есть варианты с «Интером» и «Ювентусом», но игрок готов подождать предложение «Барселоны»
09:44 · Германия. Бундеслига
Хави велел руководству «Барселоны» сделать всё возможное для трансфера Киммиха
03:00 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на Фримпонга, «Байер» запрашивает 40 млн евро
01:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует солидную компенсацию за Нагельсманна, «ПСЖ» ещё не начал обсуждение этого вопроса
01:07 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» не беспокоятся из-за слов агента Дэвиса о «Реале»
00:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует устраивать распродажу в летнее трансферное окно
09 Июня
22:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кьезу
21:35 · Германия. Бундеслига
Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи
21:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует переговоров по Влаховичу
21:10 · Германия. Бундеслига
Тель не уйдёт из «Баварии»
20:11 · Германия. Бундеслига
Эван Н'Дика может перейти в «Рому» слухи
Все новости
Рекомендуем