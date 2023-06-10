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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих намерен форсировать свой уход из «Баварии»

10 Июня 2023 • 09:59 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих намерен ускорить свой уход из мюнхенской команды в это трансферное окно. Как сообщает журналист Ферран Мартинес в социальных сетях, немецкий опорник намерен перебраться в каталонскую «Барселону». Напомним, по такому же пути прошлым летом пошёл бывший одноклубник Киммиха – Роберт Левандовски.

«Барселона» определила Йозуа как свою приоритетную цель на замену Серхио Бускетсу, но трансфер усложняется тем, что игрока связывает двухлетний контракт с «Баварией». В случае с Левандовски, у поляка год назад оставалось менее 12 месяцев по соглашению с мюнхенским клубом.

Напомним, что у «Барселоны» также сейчас финансовые проблемы, которые не позволяют тратить большие деньги на трансферы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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