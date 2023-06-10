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У Менье есть варианты с «Интером» и «Ювентусом», но игрок готов подождать предложение «Барселоны»

10 Июня 2023 • 09:50 Комментировать

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье продолжает оценивать варианты для продолжения карьеры. Напомним, бельгиец потерял место в стартовом составе в прошедшем сезоне. У игрока остался год по контракту со «шмелями».

Инсайдер Ману Саинс у себя в социальных сетях сообщает, что у Менье сейчас есть два варианта для продолжения карьеры. Футболистом интересуются клубы из Серии А – туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Тем не менее, сам бельгиец хотел бы перебраться в каталонскую «Барселону», поэтому готов подождать предложения «сине-гранатовых», которые как раз ищут правого защитника.

31-летний Менье провёл 10 матчей в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, где не отметился ни одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье трансферы футбола - лето 2023
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