Хави велел руководству «Барселоны» сделать всё возможное для трансфера Киммиха

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к руководству с поручением. Наставник велел любой ценой приобрести у мюнхенской «Баварии» опорного полузащитника Йозуа Киммиха. Об этом сообщает у себя в социальных сетях журналист Ферран Мартинес.

Напомним, Киммих является приоритетной целью Хави на замену Серхио Бускетсу, который ушёл свободным агентом. Помимо прямой замены Бускетсу «Барселона» хочет подписать ещё одного полузащитника. О чём Хави говорил на последнем интервью.

У Киммиха есть контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому заполучить одного из ключевых игроков мюнхенского клуба будет крайне непросто.