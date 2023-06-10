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Хави велел руководству «Барселоны» сделать всё возможное для трансфера Киммиха

10 Июня 2023 • 09:44 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к руководству с поручением. Наставник велел любой ценой приобрести у мюнхенской «Баварии» опорного полузащитника Йозуа Киммиха. Об этом сообщает у себя в социальных сетях журналист Ферран Мартинес.

Напомним, Киммих является приоритетной целью Хави на замену Серхио Бускетсу, который ушёл свободным агентом. Помимо прямой замены Бускетсу «Барселона» хочет подписать ещё одного полузащитника. О чём Хави говорил на последнем интервью.

У Киммиха есть контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому заполучить одного из ключевых игроков мюнхенского клуба будет крайне непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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