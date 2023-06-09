Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба пытается уговорить футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса перебраться в стан «сливочных». Напомним, 30-летний австриец выступал за мюнхенский клуб до переезда в «Реал».

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, Алаба и Дэвис являются очень близкими друзьями, поэтому игрок «Реала» переманивает Дэвиса в свою команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» не намерена отпускать своего 22-летнего защитника в летнее трансферное окно. Однако накануне стало известно, что мюнхенцы могут продать Дэвиса, если за него предложат не менее 100 миллионов евро.