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Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи

09 Июня 2023 • 21:35 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба пытается уговорить футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса перебраться в стан «сливочных». Напомним, 30-летний австриец выступал за мюнхенский клуб до переезда в «Реал».

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, Алаба и Дэвис являются очень близкими друзьями, поэтому игрок «Реала» переманивает Дэвиса в свою команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» не намерена отпускать своего 22-летнего защитника в летнее трансферное окно. Однако накануне стало известно, что мюнхенцы могут продать Дэвиса, если за него предложат не менее 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Давид Алаба Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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