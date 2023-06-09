Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н'Дика может перебраться в «Рому» в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Рома» представила окончательное предложение Эвану Н'Дике. По данным источника, предложение включает в себя 4 миллиона евро чистой заработной платы в год, а также бонус за подписание 5-летнего контракта.

Романо добавлиет, что в настоящее время переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Достижение соглашения очень близко.

В минувшем сезоне Н'Дика сыграл 44 матча. Он забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.