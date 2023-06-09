​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»

Защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса слухи активно связывают с «Реалом». Комментарий насчёт этого клуба дал Недал Хуосе – агент канадского футболиста.

«Я всегда был большим фанатом «Реала». Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 14 раз… Вы всегда испытываете гордость, когда ваш клиент представляет «Реал».

У нас нет ничего конкретного ни с одним из клубов. Чтобы трансфер осуществился, один клуб должен захотеть продать игрока, другой клуб должен начать переговоры, а сам игрок должен захотеть уйти», - слова агента приводит портал Goal, ссылаясь на его беседу с Фабрицио Романо.