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​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»

09 Июня 2023 • 18:44 Комментировать

Защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса слухи активно связывают с «Реалом». Комментарий насчёт этого клуба дал Недал Хуосе – агент канадского футболиста.

«Я всегда был большим фанатом «Реала». Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 14 раз… Вы всегда испытываете гордость, когда ваш клиент представляет «Реал».

У нас нет ничего конкретного ни с одним из клубов. Чтобы трансфер осуществился, один клуб должен захотеть продать игрока, другой клуб должен начать переговоры, а сам игрок должен захотеть уйти», - слова агента приводит портал Goal, ссылаясь на его беседу с Фабрицио Романо.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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