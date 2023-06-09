Бывший полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер стал футболистом мюнхенской «Баварии», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний хавбек пополнил ряды «Баварии» в статусе свободного агента. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Лаймер принял участие в 29 поединках за команду из Лейпцига, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В активе Конрада 26 сыгранных матчей за «быков», в которых он отметился двумя голами.

В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги.