«Бавария» может продать Сане летом

Мюнхенская «Бавария» всерьёз задумывается о продаже своего вингера Лероя Сане этим летом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец является кандидатом на продажу с рядом других футболистов.

Источник сообщает, что «Баварию» летом также могут покинуть такие игроки, как Садио Мане, Янн Зоммер, Серж Гнабри, Марсель Забитцер, Александер Нюбель, Бенжамен Павар и Буна Сарр. Будущее всех этих футболистов на данный момент пока неопределено.

Напомним, прошедший сезон стал для Сане третьим в составе мюнхенской «Баварии». Лерой пока не оправдывает ожидания руководства после своего трансфера из «Манчестер Сити».