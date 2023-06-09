«Боруссия» близка к покупке замены Беллингему

Хавбек амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес близок к смене клубной прописки. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, дортмундская «Боруссия» не оставляет попыток заполучить 25-летнего игрока, которого рассматривают в качестве альтернативы Джуду Беллингему.

В ближайшие несколько дней немецкий гранд сделает нидерландской стороне официальное предложение. Сам Альварес не против такого варианта продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне Эдсон принял участие в 44 поединках за «Аякс», записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро, а контракт с амстердамцами рассчитан до 2025 года.