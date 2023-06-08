Нападающий «Аугсбурга» и сборной США Рикардо Пепи может стать игроком ПСВ.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, цена за игрока уже установлена, и «Аугсбург» знает о желании Пепи перейти в ПСВ. В ближайшие дни планируются прямые переговоры между двумя клубами для завершения сделки.

Минувший сезон 20-летний центральный нападающий провел в «Гронингене» на правах аренды. Форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Он записал на свое имя 13 голов, а также отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.