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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла альтернативу Райсу

08 Июня 2023 • 16:41 Комментировать

«Бавария» допускает, что подписать полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» летом будет сложно. В мюнхенском клубе определились с альтернативным вариантом усиления средней линии поля. Так, «Бавария» положила глаз на Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Филипп Кесслер.

Отмечается, что 26-летний Софьян Амрабат также находится на радарах «Барселоны», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан ещё на год. Эксперты портала transfermarkt оценивают марокканца в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фиорентина Вест Хэм Деклан Райс Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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