«Бавария» нашла альтернативу Райсу

«Бавария» допускает, что подписать полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» летом будет сложно. В мюнхенском клубе определились с альтернативным вариантом усиления средней линии поля. Так, «Бавария» положила глаз на Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Филипп Кесслер.

Отмечается, что 26-летний Софьян Амрабат также находится на радарах «Барселоны», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан ещё на год. Эксперты портала transfermarkt оценивают марокканца в 25 миллионов евро.