Дэвис: «Моя главная цель – остаться в «Баварии» и продолжать помогать команде»

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис дал понять, что не намерен покидать команду Томаса Тухеля в обозримом будущем. Напомним, канадец ранее был связан с переходом в мадридский «Реал».

«Слухи всегда будут появляться, но они не перерастают во что-либо серьёзное. У меня всё ещё есть два года по контракту с «Баварией». Моя главная цель – остаться в «Баварии» и продолжать помогать команде», – цитирует Дэвиса TSN Sports.

Напомним, Альфонсо переходил в «Баварию» в качестве вингера, но затем переквалифицировался и начал выступать на позиции левого защитника. С мюнхенской командой Дэвис успел выиграть Лигу чемпионов и 5 титулов Бундеслиги.