Френки де Йонг не нужен «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Как сообщает немецкое издание Bild, нидерландец не подходит под профиль оборонительного опорника, которого ищет команда Томаса Тухеля. Более того, Френки сам не заинтересован в переходе, так как хочет остаться в «Барселоне».

Более привлекательным вариантом для «Баварии» является Деклан Райс из «Вест Хэма», но англичанин предпочитает остаться на родине и перейти в «Арсенал», нежели начинать новый опыт в Бундеслиге.

Напомним, «Барселона» прошлым летом пыталась продать де Йонга, но Френки тогда тоже настоял на желании остаться.