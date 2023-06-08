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Чемпионат Германии. Бундеслига

Френки де Йонг не нужен «Баварии»

08 Июня 2023 • 14:58 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Как сообщает немецкое издание Bild, нидерландец не подходит под профиль оборонительного опорника, которого ищет команда Томаса Тухеля. Более того, Френки сам не заинтересован в переходе, так как хочет остаться в «Барселоне».

Более привлекательным вариантом для «Баварии» является Деклан Райс из «Вест Хэма», но англичанин предпочитает остаться на родине и перейти в «Арсенал», нежели начинать новый опыт в Бундеслиге.

Напомним, «Барселона» прошлым летом пыталась продать де Йонга, но Френки тогда тоже настоял на желании остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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