Хави: «Я видел Киммиха в Катаре, он сказал, что является моим фанатом»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не исключил трансфер полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, который является целью «сине-гранатовых» на замену Серхио Бускетсу.

«Я видел Киммиха в Катаре, он сказал, что является моим фанатом. У Йозуа есть контракт с «Баварией», но многое также будет зависеть от него. Посмотрите на Роберта Левандовски, который прошлым летом настоял на переходе», – цитирует Хави Jijantes FC.

В услугах Киммиха ранее также были заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». У игрока есть контракт с «Баварией», который истекает через два года.