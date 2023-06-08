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Агент Альфонсо Дэвиса: «Не знаем, что произойдёт в будущем, пока у клиента есть контракт с «Баварией»

08 Июня 2023 • 13:17 Комментировать

Ник Хуосе, агент защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, не стал исключать, что его клиент в обозримом будущем покинет «Альянц Арену». Напомним, канадца в последнее время активно связывают с переходом в мадридский «Реал».

«Не знаем, что произойдёт в будущем, пока у клиента есть контракт с «Баварией», который истекает через два года. Сейчас Альфонсо связан именно с «Баварией», – заявил Хуосе в беседе с TSN Sports.

Дэвис пока не спешит продлевать контракт с «Баварией». Этим летом мюнхенская команда вряд ли отпустит 22-летнего канадца, но ситуация может измениться через год, когда у игрока будет оставаться 12 месяцев до конца контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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