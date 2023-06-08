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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» близка к двум трансферам

08 Июня 2023 • 11:40 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» близка к двум трансферам. Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, ряды чемпиона Германии пополнят полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер и латераль Рафаэл Геррейру, покинувший дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

Как отмечает источник, официально о подписании игроков должны объявить в ближайшие пару дней.

В прошлом сезоне Лаймер принял участие в 29 поединках за команду из Лейпцига, записав на свой счет четыре забитых мяча и один ассист. Геррейру поучаствовал в 36 матчах «Боруссии», отметившись шестью голами и 14 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Конрад Лаймер Рафаэл Геррейру
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