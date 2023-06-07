Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем переходит в «Реал» - «Боруссия» раскрыла финансовые условия официально

07 Июня 2023 • 17:22 Комментировать

Как и ожидалось, полузащитник Джуд Беллингем переходит в «Реал». Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила о достижении договорённости с мадридским клубом по трансферу.

«Реал» заплатит «Боруссии» за Беллингема 103 миллиона евро. Также клубы договорились о бонусных выплатах. Они составят примерно 30% от суммы трансфера. Бонусы связаны со спортивными достижениями «Реала» и лично Беллингема в ближайшие шесть сезонов.

Теперь Беллингем должен подписать контракт с «Реалом». Очевидно, что он будет рассчитан до конца июня 2029 года.

Добавим, что в конце июня Беллингему исполнится 20 лет.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
16:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» договорился о трансфере Беллингема
15:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить топ-полузащитника «Барселоны»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», в возвращении игрока заинтересована «Боруссия» Дортмунд
12:45 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Эдсона Альвареса
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сохраняет интерес к Кейну, но у клуба есть ещё два варианта
12:08 · Германия. Бундеслига
Названа сумма, какую потратит «Бавария» на трансферы летом
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать Элангу летом, цена вопроса – 20-25 миллионов евро
09:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» оценивает Дэвиса в 100 миллионов евро
02:17 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мне не кажется, что Эрнандес хочет уйти»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Баварии» ответил на вопрос о Кейне
01:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» предложил Эрнандесу более длительный контракт, чем «Бавария»
00:44 · Германия. Бундеслига
Романо: «Рома» продолжает переговоры с Н'Дика, игроку предложен 5-летний контракт»
00:21 · Германия. Бундеслига
Флик рассказал, каким видит будущее Нойера
06 Июня
22:57 · Германия. Бундеслига
Определились две основные кандидатуры на место спортивного директора «Баварии»
22:33 · Германия. Бундеслига
Коман прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем