Как и ожидалось, полузащитник Джуд Беллингем переходит в «Реал». Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила о достижении договорённости с мадридским клубом по трансферу.

«Реал» заплатит «Боруссии» за Беллингема 103 миллиона евро. Также клубы договорились о бонусных выплатах. Они составят примерно 30% от суммы трансфера. Бонусы связаны со спортивными достижениями «Реала» и лично Беллингема в ближайшие шесть сезонов.

Теперь Беллингем должен подписать контракт с «Реалом». Очевидно, что он будет рассчитан до конца июня 2029 года.

Добавим, что в конце июня Беллингему исполнится 20 лет.