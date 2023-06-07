«Реал» договорился о трансфере Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем вот-вот покинет «Боруссию» и примерит на себе футболку «Реала». Как сообщает The Athletic, мадридский гранд уже достиг соглашения с дортмундцами. Сумма трансфера превысит 100 миллионов евро – это будет одна из крупнейших сделок в истории обоих клубов.

Отмечается, что в ближайшие дни 19-летний Беллингем пройдёт медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, трансфер будет закрыт.

В сезоне 2022/2023 Джуд Беллингем провёл за «Боруссию» 42 матча. В них полузащитник записал на свой счёт 14 голов и семь результативных передач на партнёров.