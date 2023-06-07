«Бавария» может купить топ-полузащитника «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» собирается подписать новичка в середину поля этим летом, об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

Приоритетной целью немецкого гранда является полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс. Если подписать англичанина не получится, чемпион Бундеслиги переключит свое внимание на хавбека каталонской «Барселоны» Френки де Йонга.

Ранее стало известно, что бюджет «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно составит 150 миллионов евро.

Де Йонг оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро, а ценник Райса составляет 80 миллионов.