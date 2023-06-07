«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Эдсона Альвареса

Дортмундская «Боруссия» прогрессирует в переговорах по трансферу полузащитника амстердамского «Аякса» Эдсона Альвареса. По информации от Sport Bild, «шмели» очень близки к приобретению мексиканца.

Ожидается, что за трансфер Альвареса «Боруссия» заплатит 35 миллионов евро. Сделка должна состояться после того, как хавбек дортмундцев Джуд Беллингем завершит переход в мадридский «Реал». Напомним, за англичанина «Боруссия» получит 100 миллионов сразу и 20 миллионов в будущем в виде бонусов.

Ранее на Альвареса также претендовала мюнхенская «Бавария», но команда Томаса Тухеля охладила интерес к мексиканцу.