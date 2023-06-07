Названа сумма, какую потратит «Бавария» на трансферы летом

Боссы мюнхенской «Баварии» сформировали бюджет на летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Bayern & Germany, чемпион Германии готов потратить на приобретение новых футболистов 150 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд планирует усилить позицию центрального нападающего. Целью «Баварии» является сербский форвард Душан Влахович, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне мюнхенцы стали чемпионами Германии. Подопечные Томаса Тухеля лишь в последнем туре смогли опередить дортмундскую «Боруссию».