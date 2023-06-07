Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» оценивает Дэвиса в 100 миллионов евро

07 Июня 2023 • 09:55 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» повесила ценник на своего левого защитника Альфонсо Дэвиса. Как сообщает инсайдер Мануэль Бонке, команда Томаса Тухеля рассмотрит продажу канадца только в случае поступления предложения в размере 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось о конкретном интересе к Дэвису со стороны мадридского «Реала», который хочет приобрести Альфонсо на замену своему защитнику Ферлану Менди.

22-летний Дэвис в прошедшем розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив гол и четыре результативные передачи. Игрока связывает контракт с мюнхенской «Баварией» до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
09:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» оценивает Дэвиса в 100 миллионов евро
02:17 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мне не кажется, что Эрнандес хочет уйти»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Баварии» ответил на вопрос о Кейне
01:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» предложил Эрнандесу более длительный контракт, чем «Бавария»
00:44 · Германия. Бундеслига
Романо: «Рома» продолжает переговоры с Н'Дика, игроку предложен 5-летний контракт»
00:21 · Германия. Бундеслига
Флик рассказал, каким видит будущее Нойера
06 Июня
22:57 · Германия. Бундеслига
Определились две основные кандидатуры на место спортивного директора «Баварии»
22:33 · Германия. Бундеслига
Коман прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в «ПСЖ»
17:42 · Германия. Бундеслига
Мбаппе пытается привести форварда сборной Франции в «ПСЖ»
17:23 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» объявила имя нового тренера официально
14:06 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить братьев Тюрамов
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться игроком «Баварии»
11:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» планировала получить 150 миллионов евро за Беллингема, но «Реал» сбил цену 1
10:07 · Англия. Премьер-лига
Горецка может сменить «Баварию» на суперклуб АПЛ
04:51 · Германия. Бундеслига
Лёв: «Нет, из Бразилии не обращались»
Все новости
Рекомендуем