«Бавария» оценивает Дэвиса в 100 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» повесила ценник на своего левого защитника Альфонсо Дэвиса. Как сообщает инсайдер Мануэль Бонке, команда Томаса Тухеля рассмотрит продажу канадца только в случае поступления предложения в размере 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось о конкретном интересе к Дэвису со стороны мадридского «Реала», который хочет приобрести Альфонсо на замену своему защитнику Ферлану Менди.

22-летний Дэвис в прошедшем розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив гол и четыре результативные передачи. Игрока связывает контракт с мюнхенской «Баварией» до лета 2025 года.